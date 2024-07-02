Нападение на женщину в хиджабе в московском метро попало на видео

В Москве на станции метро «Коломенская» женщина с ножом напала на пассажирку в хиджабе, передает Telegram-канал «Плохие новости». Оказавшиеся рядом люди вовремя отреагировали и оттащили женщину с холодным оружием, а после распылили ей в лицо перцовый баллончик.

По данным канала, инцидент произошел 1 июля после 23:00. Жертва нападения отделалась испугом, агрессор не успела нанести удар ножом.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба. Согласно тексту документа, за несоблюдение запрета на ношение «чуждой одежды» предусмотрен штраф. Речь идет о законе «О регулировании торжеств и церемоний», который регулирует ношение «чуждой одежды». Как отмечается, целью закона является предотвращение суеверий и фанатизма в таджикском обществе.

Депутат отреагировал на желание Бастрыкина запретить никаб

До этого глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев ранее также заявил, что в России следует ввести запрет на ношение никаба. Он намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.