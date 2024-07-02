Проливные дожди вызвали наводнение на севере Италии

Наводнение произошло в Италии. Проливные дожди и оползни разрушили здания и заблокировали тысячи людей в городе Конь на севере страны, передает «МИР 24».

Вышедшая из берегов река унесла десятки автомобилей, разрушила здания и принесла на улицы груды мусора. Главная региональная дорога Вальтурнанш была заблокирована оползнями, в результате чего около 1300 человек оказались в ловушке в нескольких городах, деревнях и на местном курорте. Пострадавших на вертолете эвакуировали в безопасную зону.

Также во время сильных дождей не работали несколько городских электросетей и телефонная связь.