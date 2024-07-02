Эксперт Бийчук рассказал о новой легенде мошенников для обмана россиян

Мошенники разработали новую схему обмана россиян, выдавая себя за сотрудников мобильных операторов и предупреждая о якобы произошедшем сбое в системе. Об этом РИА Новости рассказал директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.

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По его словам, мошенники пытаются ввести пользователей в заблуждение, чтобы получить доступ к их личным данным. Сценарий обмана выглядит следующим образом: мошенник звонит пользователю, представляясь сотрудником оператора связи, и утверждает о возникшем сбое в системе. Он может начать разговор с приветствия и информацией о сброшенном тарифе абонента, предлагая новый тариф и указывая его стоимость.

Злоумышленник затем предлагает помочь вернуть старый тариф, прося доступ к личному кабинету абонента. Эксперты рекомендуют завершить разговор с мошенником и самостоятельно связаться со своим оператором по официальному номеру, указанному на сайте компании. Также важно не переходить по присланным ссылкам и не сообщать по телефону логины и пароли. Настоящие сотрудники операторов не запрашивают подобную информацию, а все изменения тарифов уведомляют через SMS, push-уведомления или личный кабинет на сайте.