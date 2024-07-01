В Приморском крае завели дело на мигранта, подозреваемого в педофилии

Уголовное дело по двум статьям завели на мигранта, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки в городе Артем Приморского края. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил Следственный комитет РФ.

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Ранее УМВД России по региону сообщало о задержании мигранта по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки. По подозрению в преступлении был задержан мигрант. Собранные материалы по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней направили в СК. Также полиция проводит проверку по факту незаконного пребывания иностранца в России.

— Следственными органами по данному факту расследуется уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина. Он обвиняется по статьям 131 УК России «Изнасилование» и 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», — сказано в Telegram-канале ведомства.



Доклад о ходе расследования данного уголовного дела будет представлен в центральный аппарат.

Табачную лавку жителя Химок, подозреваемого в педофилии, разгромили родители одной из пострадавших девочек. Инцидент произошел 3 июня, когда девочка пожаловалась родителям на домогательства со стороны владельца лавки.