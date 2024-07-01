В Москве заключили под стражу участников драки со смертельным исходом

Суд заключил под стражу троих фигурантов уголовного дела об избиении мужчины. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 29 июня, в в проезде Стратонавтов в Москве. Четверо мужчин 1991, 1993, 1994, 1995 года рождения вступили в перепалку с прохожим. Затем ссора переросла в драку.

«Четверо фигурантов в ходе ссоры с ранее незнакомым им мужчиной, действуя умышленно, группой лиц, подвергли его избиению, нанеся множественные удары руками и ногами по голове. Мужчина скончался на месте происшествия», — отметили в прокуратуре.



Трое участников драки, отметили в ведомстве, задержаны и заключены под стражу. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Четвертый находится в розыске.