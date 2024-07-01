Пожар в доме в центре Москвы потушили, спасены четыре человека

Пожарные спасли четырех человек во время тушения возгорания в квартире жилого дома в центре Москвы. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в МЧС РФ.

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— По уточненной информации, четыре жильца спасены МЧС России на пожаре в центре Москвы. Возгорание ликвидировано, погибших и пострадавших нет, — сказано в Telegram-канале ведомства.



Пожар произошел в Пуговишниковом переулке, 15, загорелись мебель и вещи в квартире на втором этаже.

Днем возгорание поливальной машины произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Инцидент произошел в ходе поливочных работ. Машина загорелась на проезжей части.

29 июня автомобиль загорелся на площади Рогожская Застава в районе дома № 2 в Москве. Было перекрыто движение по улице Рогожский Вал в сторону шоссе Энтузиастов.