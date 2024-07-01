Рабочий на стройке получил травмы, упав в траншею на западе Москвы

На строительной площадке на улице Шеногина в Западном административном округе Москвы 33-летний рабочий упал в траншею. Об этом в понедельник, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова.

Уточняется, что пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.

Прокуратура Хорошевского района осуществляет надзор за выяснением всех фактов, связанных с инцидентом.

Незадолго до этого, башенный кран упал на строительной площадке из-за сильного ураганного ветра в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в Невском районе города во время сильной грозы с порывами ветра.

20 июня мужчина погиб в Басманном районе в результате обрушения строительных лесов.

Другой случай произошел в конце апреля на северо-западе Москвы. 37-летний рабочий упал с большой высоты и скончался на месте происшествия от полученных травм.