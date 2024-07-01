В МЧС сообщили подробности устранения последствий урагана в Санкт-Петербурге

В МЧС России сообщили, что спасателям пришлось 71 раз выезжать на ликвидацию последствий урагана в Санкт-Петербурге.

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"Для устранения последствий непогоды пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга выезжали 71 раз, 67 - на устранение угрозы или падение деревьев, 4 - для устранения падений слабозакрепленных металлических конструкций", - сказано в сообщении ведомства.



По последним данным МЧС, последствия урагана таковы: в результате падения дерева на проспекте Юрия Гагарина погибла женщина. Кроме того, пострадал один ребенок и одна женщина. Повреждены 10 частных автомобилей. И на территории стройплощадки на пр. Большевиков, 68 упал башенный кран.