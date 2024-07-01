В Петербурге из-за упавшего во время урагана дерева погибла женщина

Один человек погиб и двое, включая ребенка, пострадали из-за непогоды в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В результате падения дерева на пр. Юрия Гагарина, 14, корп. 4 погибла женщина. Пострадали ребенок и женщина", - сказали в МЧС.



Также повреждены 10 автомобилей. На стройплощадке на проспекте Большевиков упал башенный кран. В МЧС поступило 67 сообщений о падении деревьев или угрозе этого, а также 4 сообщения о падении слабозакрепленных металлических конструкций. На каждое сообщение ведомство высылало спасателей.

Ранее в пресс-службе районной администрации сообщали о гибели жительницы Московского района из-за упавшего от сильных порывов ветра дерева.

"Жертвой стала 36-летняя женщина, на нее упало дерево. У погибшей остались супруг и трое детей. Сейчас с семьей работают психологи, социальная защита района готова взять на себя поддержку детей", - рассказали в пресс-службе.



Сильный дождь с грозой накрыл Петербург после более чем 30-градусной жары. Очевидцы сообщают ТАСС о поваленных деревьях в разных районах города, также в местных телеграм-каналах публикуют различные видео с другими происшествиями. Порывы ветра на центральном участке Западного скоростного диаметра достигают 31 м/с, скорость движения снижена до 60 км/ч, сообщается в Telegram-канале магистрали.

Ранее синоптик Александр Колесов сообщил, что в сторону Петербурга и Ленинградской области смещается атмосферный фронт, который уже вечером 1 июля принесет сильные ливни, грозы, местами с градом и шквалистым усилением ветра до 22-27 м/с. Из-за зноя и грозы в Петербурге в этот день объявлен желтый уровень погодной опасности.