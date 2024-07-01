МВД объявило в розыск одного из организаторов незаконного отряда «Погоня»

Один из организаторов ныне нефункционирующего экстремистского формирования «Погоня» в Беларуси Вадим Прокопьев объявлен в розыск на территории Российской Федерации. Это следует из базы розыска МВД России.

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— Вадим Евграфович Прокопьев, 04.12.1971. Разыскивается по статье УК, — говорится на сайте ведомства.



Отряд «Погоня» состоял в основном из белорусов и воевал на стороне Украины. Прокопьев занимался вербовкой, обучением и подготовкой боевиков с привлечением иностранных инструкторов на территориях Чехии, Польши и Украины.

Кроме того, на сайте представлена информация о Валерии Сахащике, который также является организатором «Погони».

4 июня Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего белорусского гребца Павла Шурмея. По предварительным данным, розыск связан с участием спортсмена в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника.