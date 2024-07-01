На территории храма в Москве произошел пожар

В Москве начался пожар на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. О пострадавших не сообщается, пишет Telegram-канал SHOT.

На кадрах видео густой столб черного дыма поднимается рядом с храмом. В следующей части ролика на место происшествия едут две пожарные машины.

По словам очевидцев, предположительно загорелась постройка около храма. Огонь с нее перекинулся на деревья.

Напомним, что церковь Рождества Пресвятой Богородицы в бывшем селе Крылатском — памятник истории Западного округа Москвы. Она была построена во второй половине XIX столетия. В настоящее время в храме проводятся службы.