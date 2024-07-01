Строительный кран упал в Петербурге из-за ураганного ветра

Башенный кран упал на строительной площадке из-за сильного ураганного ветра в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщила прокуратура города в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Невском районе города во время сильной грозы с порывами ветра. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

— Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга даст оценку соблюдению на строительном объекте правил охраны труда, исполнению законодательства в сфере промышленной безопасности при использовании башенного крана, а также градостроительного законодательства, — говорится в сообщении.

По результатам проверки будут приниматься решения о дальнейших мерах реагирования.

Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассказал, что можно и чего нельзя делать во время урагана. По его словам, чтобы избежать опасности во время экстремальной непогоды, людям в первую очередь нужно сохранять бдительность и внимательно следить за оповещениями МЧС. Если спасатели не советуют выходить на улицу, то лучше остаться дома.

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