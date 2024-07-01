Двоих мужчин арестовали за лезгинку на мемориале в Тульской области

Суд в Тульской области арестовал двух мужчин, танцевавших лезгинку на мемориальном комплексе «Братская могила».

Об этом в Telegram-канале сообщила региональная объединённая пресс-служба судебной системы и УСД.

«Они совершили мелкое хулиганство — нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», — говорится в сообщении.



Ранее Калининский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который нанёс оскорбительные надписи на стены объекта культурного наследия и двух храмов.