На Эвересте произошла драка

Две пары туристов, предположительно из Китая, подрались на склоне Эвереста. Потасовка произошла после ссоры за место, с которого можно было сделать красивые фотографии, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на смотровой площадке рядом с памятником, на котором указана высота Эвереста (8848,86 метра, по данным китайской экспедиции).

На кадрах видео, опубликованного газетой, мужчины сошлись в поединке, упали на площадку, пытаются одолеть друга с помощью приемов из арсенала классической борьбы и дзюдо.

Одна из женщин пытается разнять «поединщиков», вторая, напротив, пинает одного из них. Затем в драку вмешивается офицер пограничной полиции и останавливает ее.

Участники драки задержаны, ведется расследование. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что на склонах Эвереста на фоне активного таяния снега были обнаружены сотни трупов альпинистов.