На полигоне химических отходов в Польше произошел сильный пожар

Сильный пожар начался на полигоне химических отходов в населенном пункте Воля Ласка Лодзинского воеводства Польши. Пострадали шесть человек, пишет радиостанция RMF FM.

Инцидент произошел в понедельник, 1 июля. По предварительным данным, перед возгоранием раздался взрыв. Площадь пожара составила 500 кв. м.

На кадрах, опубликованных в интернете, над полигоном поднимается густой черный дым.

На место прибыли 19 пожарных расчетов и специальная группа спасателей, специалистов по работе с химическими загрязнениями. Кроме того, власти направили медицинский вертолет для эвакуации пострадавших.

Журналисты отметили, что официальные лица не сообщают, какие конкретно отходы находятся на свалке, к какому классу опасности они относятся.

Ранее сообщалось, что полигон химических отходов загорелся в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши. К тушению были привлечены десятки пожарных расчетов.