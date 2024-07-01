Пилоты рейса из Петербурга заметили два красных шара

Российские пилоты заметили два красных шара во время полета
Пилоты российской авиакомпании заметили два красных шара во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Нештатная ситуация произошла на рейсе из Санкт-Петербурга в Москву (Внуково) вечером 30 июня. По данным источника, после взлета экипаж воздушного судна увидел в небе два шара красного цвета.
Неопознанные объекты заметили в районе населенного пункта Красное Село. Они находились на высоте 600 метров на расстоянии 8-10 километров от лайнера.
Инцидент не повлиял на безопасность полета. О произошедшем сообщили в органы противовоздушной обороны (ПВО), Федеральную службу безопасности и полицию.
Ранее странный объект заметили пилоты Sukhoi Superjet 100, летевшего из столицы в Петербург. Аппарат был серого цвета, со стеклянными и металлическими элементами.