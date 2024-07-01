Бастрыкин попросил разрешить завести дело в отношении судьи Матеты

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 10 июля 2024 года рассмотрит просьбу СК о возбуждении уголовного дела о мошенничестве против председателя Солнцевского суда Москвы Игоря Матеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу коллегии.

В повестке заседания говорится о том, что коллегия 10 июля рассмотрит представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Солнцевского районного суда Москвы Матеты Артема Игоревича по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее сообщалось, что ВККС рассмотрит представление Бастрыкина о согласии на возбуждение дела в отношении председателя суда Ленинского района Ростова-на-Дону Алексея Куделина.

Против Куделина, отметили журналисты, предполагалось возбудить дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.