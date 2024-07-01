Россиянка разгромила чужую квартиру в поисках выпивки

В Набережных Челнах местная жительница проникла в чужую квартиру в поисках алкоголя и заперлась в помещении вместе с ребенком, который гостил у бабушки. Об этом сообщает Набережночелнинский городской суд.

Как установили следователи, 40-летняя жительница Набережных Челнов находилась в гостях у своего приятеля, пара распивала спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, женщина отправилась за добавкой, спустилась на этаж ниже и вошла в квартиру соседей.

В помещении находился ребенок, который приехал в гости к бабушке. Россиянка, увидев, что ребенок убежал в комнату и запер дверь, решила, что именно в этой комнате и находится «склад со спиртным». Схватив утюг, она попыталась выломать дверь, но безуспешно. Зайдя в другую комнату, в поисках алкоголя, женщина опрокинула комод, выдвинула ящики, разбила вазу, повредила балконную дверь.

Спустя некоторое время, приехавший отец ребенка открыл дверь с помощью запасных ключей. Войдя в жилище, они увидели женщину в состоянии алкогольного опьянения, которая пояснила, что «делает ремонт в этой квартире и не понимает, почему сюда зашли чужие люди».

Дебоширку доставили в отдел полиции. Было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1,1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.