Газовоз, перевозящий бытовые баллоны с газом, загорелся в Апшеронском районе Кубани. Об это сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 08:55 мск 2 июля диспетчеру Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: Апшеронский район, станица Ширвановская, поворот на хутор Гуамка. В 09:11 мск по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание газовоза, перевозящего бытовые баллоны с газом", - говорится в сообщении.



Как уточнили в ведомстве, движение на участке дороги перекрыто. Пострадавших нет.

В Челябинской области взорвался газопровод

Для ликвидации пожара задействовано 17 человек личного состава и 5 единиц техники.