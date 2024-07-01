Убитый в Дагестане террорист оказался связан с событиями в аэропорту Махачкалы

Один из убитых в Дагестане террористов был участником беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом рассказал глава Дагестана Сергей Меликов, пишет ТАСС.

© ТАСС

23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Погибли свыше 20 человек, в том числе настоятель храма Покрова Николай Котельников. В ходе КТО силовики ликвидировали пятерых террористов. Двое из них были опознаны как дети уволенного после нападения главы Сергокалинского района Дагестана.

В ходе встречи с представителями институтов гражданского общества Сергей Меликов озвучил информацию об одном из боевиков.

«Один из убитых террористов оказался участником массового беспорядка в том же самом махачкалинском аэропорту», - пояснил он.



Напомним, что в октябре 2023 года жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Начались беспорядки, сообщалось, что собравшиеся ищут, предположительно граждан Израиля. На место прибыли правоохранительные органы, ситуация была взята под контроль. В результате пострадали девять сотрудников полиции, двое из них были госпитализированы.