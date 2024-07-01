Мосгорсуд приговорил двух граждан Казахстана к заключению

Двух граждан Казахстана Александра Абрама и Эдуарда Бурдилова приговорили к 13 годам колонии за диверсию на железной дороге в России. RT на русском

Абраму назначено наказание в виде отбывания первых 4 лет в тюрьме, остального срока наказания — в исправительной колонии строгого режима. Бурдилову — отбывание первых 5 лет в тюрьме, остального срока — в исправительной колонии строгого режима. Газета.Ru

Мужчин признали виновными по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») УК РФ. Другие детали дела не раскрываются. Lenta.ru