Туристов накрыло волной и унесло в море на глазах очевидцев

Четырех туристов на курорте Испании накрыло волной и смыло в море на глазах очевидцев. Одна женщина погибла.

Несчастный случай произошел вечером 28 июня в районе морских пещер Аджуй на острове Фуэртевентура, который входит в Канарский архипелаг. Три туриста в возрасте от 18 до 26 лет смогли самостоятельно выбраться из воды, им была оказана медицинскую помощь. Еще одну 32-летнюю женщину на берег вытащили местные рыбаки и представитель спасательной службы. Однако реанимировать ее не удалось, пишет Daily Mail.

В начале июня четверо студентов из Индии утонули во время купания в Великом Новгороде. В воде оказались четверо молодых людей и две девушки – всем от 18 до 20 лет. Не справившись с течением, они начали тонуть. На помощь бросились очевидцы, но спасти всех не смогли. Девушка и три парня утонули. Вторую студентку вытащили, ее друг выплыл сам.