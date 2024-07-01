Число погибших при нападении боевиков в Дагестане выросло до 22, Об этом сообщил глава Республики Сергей Меликов. Вечерняя Москва

«К большому сожалению, в результате совершенных терактов [в Дагестане] погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений», - сказал глава региона на встрече с представителями институтов гражданского общества в Махачкале. ТАСС

В Дагестане 23 июня группа террористов совершила атаку на несколько объектов, включая православные храмы, синагогу и пост ДПС. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества 15 сотрудников полиции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей в Дагестане. Ura.Ru