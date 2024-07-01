МВД раскрыло детали задержания похитителей итальянца в центре Москвы
Трое россиян и их иностранный сообщник похитили в центре Москвы гражданина Италии. Об этом в понедельник, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
По словам собеседницы «ВМ», в отдел полиции поступило заявление от работницы российского представительства одной из итальянских компаний о том, что работодатель перестал выходить на связь.
Сотрудники правопорядка Брянской области в короткие сроки установили местонахождение подозреваемых и освободили итальянца. В ходе задержания у преступников изъяли пистолет. Его отправили на экспертизу.
— Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 126 Уголовного кодекса РФ, — заявила Волк.
По ее словам, полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Об инциденте стало известно 1 июля. По данным «Вечерней Москвы», на итальянца напали утром 28 июня на Садовой-Триумфальной улице и похитили на автомобиле марки BMW. В этот же день его близкие обратились в полицию.