Выжившая при падении с 18 этажа 20-летняя жительница Екатеринбурга предположила в комментарии Telegram-каналу Ural Mash, что смогла выжить из-за падения на куст. Врачи не верят, что после падения с такой высоты можно обойтись без оперативных вмешательств.

Чисто случайность. Мыла окна и упала. Мне сказали, что вместе с моими вещами моим родителя передали мешок с ветками. Скорее всего, это был куст, на который я упала. Даже врачи мне не верят. Говорят, что не могла я столько пролететь вниз с такими повреждениями. Мне не делали операций. Врачи отметили, что у меня даже ребра не сломаны, — рассказал девушка.



По словам екатеринбурженки, сейчас врачи продолжают обследовать ее организм на скрытые повреждения. Кроме синяков также есть ушибы легких и перелом черепа.

У меня только треснул лоб над глазницей. Очевидно, я просто упала на него. Есть повреждения внутренних органов. Легкие действительно ушибленные, разорваны, сотрясение мозга, гематомы на ногах. Сейчас врачи пытаются понять, есть ли у меня какое-то кровотечение, либо лишняя жидкость в брюшной полости, — рассказала девушка.