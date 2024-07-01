Стало известно о минометной атаке ВСУ на крупное российское предприятие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по крупнейшей птицефабрике Белгородской области «Ясные Зори» 12 минометных снарядов. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно, предприятие в Новой Таволжанке попало под обстрел около 13:30 по московскому времени. В результате пострадали два человека, еще одного спасти не удалось. Власти региона и официальные ведомства информацию о произошедшем пока не комментировали.

Ранее, в ночь с 30 июня на 1 июля, Украина запустила по российским регионам 36 беспилотников. Девять из них средства противовоздушной обороны сбили в Белгородской области, еще девять — в Курской. Кроме того, 18 дронов уничтожили в Брянской области.

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Кроме того, 30 июня беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль, в котором находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их четырехлетняя дочь. Взрослые получили множественные осколочные ранения. Травмы