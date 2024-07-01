Силовики освободили похищенного в России иностранного бизнесмена

Правоохранители освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве и увезенного в Брянск. Задержаны четверо подозреваемых, сообщает столичное управление Следственного комитета России.

«Благодаря грамотно спланированной работе следователей и оперативных сотрудников полиции местонахождение фигурантов установлено. Они задержаны, а потерпевший освобожден. С соучастниками проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение», — сообщает telegram-канал московского СУ СКР.



По данным следствия, 28 июня подозреваемые, используя пистолеты, напали в Москве на итальянского бизнесмена, имеющего также российское гражданство. Они затащили мужчину в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. После этого обвиняемые отправились в Брянск. Там они в течение суток удерживали бизнесмена в заранее подготовленном месте.

Незадолго до произошедшего у мужчины случился конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом помещении задержанных под стражу. Проводятся оперативные мероприятия, которые направлены на установление других лиц, причастных к преступлению.