Стало известно, где будет доживать расчленитель девушки из Карелии

ФСИН определила, что 52-летний петрозаводчанин-расчленитель Василий Петров отправится отбывать пожизненный срок в ИК-5 на остров Огненный, рядом с городом Белозерском Вологодской области, передает Telegram-канал «Долго будет Карелия сниться». Петров был признан виновным в убийстве с особой жестокостью 25-летней Дианы Фроловой.

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Перед убийством Петров изнасиловал Фролову. Он нанес ей несколько ударов ножом, а после расчленил тело и утопил в болоте вблизи деревни Машезеро. Позже останки были найдены полицией. Камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде, зафиксировали, как убийца выносил части тела в пакетах.

Канал «Долго будет Карелия сниться» отмечает, что колония, в которую направится Петров, изолирована от других населенных пунктов. До нее можно добраться только по 500-метровому деревянному мосту. Само учреждение рассчитано на 500 человек, но сейчас там содержатся порядка 200 пожизненно осужденных. Известно, что именно на этом острове снимали кадры советского фильма «Калина Красная».

После утверждения обвинительного заключения дело убийцы передали в Верховный суд Республики Карелия. При этом обвиняемый сам попросил о суде присяжных. Перед нападением девушка общалась с убийцей в подъезде, позже впустила его к себе домой. Брат погибшей рассказывал, что вся квартира Дианы была «заляпана кровью».