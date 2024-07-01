Экс-чиновник аппарата Совфеда, 52-летний Алексей Коновалов, получил 16 лет колонии строгого режима за расправу над пожилыми родителями. Lenta.ru

Как было установлено в ходе разбирательства, Алексей Коновалов в феврале 2023 года убил своих пожилых родителей, после чего сам обратился в полицию. Российская газета

«Московский городской суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев», — говорится в сообщении инстанции. Газета.Ru