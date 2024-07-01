Экс-чиновника Совфеда приговорили к 16 годам за убийство своих родителей

Московский городской суд приговорил к 16 годам колонии экс-сотрудника Совета Федерации РФ Алексея Коновалова, признав его виновным в убийстве родителей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом установлено, что Алексей Коновалов в феврале 2023 года убил своих пожилых родителей, после чего сам обратился в полицию. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.



По первоначальной версии Коновалова, родители были мертвы, когда он пришел в их квартиру. Позже мужчина сообщил, что сам убил их.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.