Поливальная машина загорелась на Кутузовском проспекте в Москве

Возгорание поливальной машины произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом стало известно в понедельник, 1 июля.

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Инцидент произошел в ходе поливочных работ. Машина загорелась на проезжей части. На месте пожара работают сотрудники МЧС, следует из сообщения в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Рекордно высокая дневная температура — до 33 градусов — ожидается в Москве 1 июля. Самая высокая температура была зафиксирована в 1898 году, она составила около 32,6 градуса.