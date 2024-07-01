На памятнике Жукову в Москве снова написали «ГУР»

Задержан мужчина, написавший аббревиатуру Главного управления разведки Украины (ГУР) на памятнике маршалу Георгию Жукову в Москве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

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По словам источника издания, надпись на памятнике на Манежной площади мужчина сделал баллончиком с краской.

«Мужчина написал на памятнике Георгию Жукову ГУР, расшифровывающуюся как Главное управление разведки Украины (…) По предварительным данным, в момент задержания мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов», - пояснил он.



Он также отметил, что ведется проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 243.4 (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России) УК РФ. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным Telegram-канала Mash, надпись сделал 57-летний житель Тульской области. Мошенники заставили его взять кредиты и убедили расписать краской памятник.

Первый раз неизвестные связались с мужчиной 21 июня, представившись сотрудниками Центробанка. Они смогли убедить его, что нужно «оформить на себя несколько кредитов и отправить все средства на «безопасный счет». В итоге житель Тульской области отправил преступникам все свои сбережения и заемные деньги. Общая сумма составила 881 000 рублей, сообщает со ссылкой на свои источники Telegram-канала Baza.

Также мошенники потребовали от туляка поехать в Москву. В столице мужчина должен был отправиться в Центробанк, однако сначала ему нужно было купить баллончик с краской и нанести на памятник Жукову кодовое слово. Это должно было помочь поймать мошенников. При выполнении этого задания его и задержали, утверждает канал.

Ранее в Москве за порчу памятника Жукову были задержаны 28-летняя девушка из Краснознаменска и 55-летняя женщина из Мытищ. Они взяли два баллончика с красной аэрозольной краской и написали «ГУР» на постаменте. Правоохранителям задержанные объяснили, что им срочно потребовались деньги для платы по кредитам. По этой причине они согласились на предложение мошенников испортить памятник, установленный в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне.