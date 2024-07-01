Сыновья липецкого священника признались в суде в желании вступить в ВСУ

Сыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова признались в суде в желании вступить в формирования ВСУ и воевать против российской армии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда, где проходит процесс по делу троих обвиняемых.

"Я признаю вину в тех деяниях, которые мне вменяются. То, что вменяется, я признаю. Вина - это субъективное состояние", - сказал Иоанн Ащеулов.



Его брат Тимофей сказал, что признает то, что ему вменяют, но не считает это виной. Третий брат - Алексей - не высказал отношение к предъявленному обвинению.

Они были задержаны в Курской области при попытке незаконного пересечения госграницы РФ и Украины - они хотели воевать на стороне ВСУ. Каждому из них в окончательной редакции предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ: покушение на госизмену (ч. 3 ст. 30 ст. 275), попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322) и попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5).