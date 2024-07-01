В российском регионе ввели режим ЧС

Режим ЧС федерального характера объявили в Якутии
Режим ЧС федерального характера сегодня объявили в Якутии в связи со сложной лесопожарной обстановкой. На территории республики действует 107 природных пожаров, на общей площади пройденной огнем свыше 331 тыс. гектаров.
Соответствующее решение приняли на заседании правкомиссии МЧС РФ под председательством замглавы министерства Виктора Яцуценко. В Якутии с огнем борются более 1,5 тыс. человек и 100 единиц техники. Для мониторинга и тушения лесных пожаров применяется авиация МЧС РФ.
Всего в России в этом году в 37 субъектах России зафиксирован 541 очаг природных пожаров. Самая сложная обстановка – на Дальнем Востоке.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Якутии сократилась до 334 тыс. гектаров. Ещё шесть дней назад она превышала 600 тыс. гектаров.
Относительно паводковой ситуации в МЧС выделяют сложную ситуацию в Приморском, Хабаровском краях и Ханты-Мансийском автономном округе.