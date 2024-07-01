В российском регионе ввели режим ЧС

Режим ЧС федерального характера сегодня объявили в Якутии в связи со сложной лесопожарной обстановкой. На территории республики действует 107 природных пожаров, на общей площади пройденной огнем свыше 331 тыс. гектаров.

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Соответствующее решение приняли на заседании правкомиссии МЧС РФ под председательством замглавы министерства Виктора Яцуценко. В Якутии с огнем борются более 1,5 тыс. человек и 100 единиц техники. Для мониторинга и тушения лесных пожаров применяется авиация МЧС РФ.

Всего в России в этом году в 37 субъектах России зафиксирован 541 очаг природных пожаров. Самая сложная обстановка – на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Якутии сократилась до 334 тыс. гектаров. Ещё шесть дней назад она превышала 600 тыс. гектаров.

Относительно паводковой ситуации в МЧС выделяют сложную ситуацию в Приморском, Хабаровском краях и Ханты-Мансийском автономном округе.