В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти Якутии приняли решение о введении режима ЧС федерального характера в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает МЧС России.

© РИА Новости

В регионе зафиксировали 107 природных пожаров на свыше 331 тыс. гектарах, следует из данных Авиалесоохраны. К процессу тушения привлечены более 1,5 тыс. человек и 100 единиц техники.

Подчеркивается, что обстановку и тушение пожаров мониторят беспилотники МЧС России. В сообщении говорится, что в 37 субъектах зафиксирован 541 очаг природных пожаров. Кроме того, сообщается об уменьшении за неделю площади действующих пожаров на 44 тыс. гектаров.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Дальневосточном федеральном округе, в 18 субъектах действуют 353 пожара на площади более 607 тыс. гектаров, заявили в МЧС. Ликвидировать удалось более 6,2 тыс. пожаров.

Число граждан, которые были спасены, составило 384 человека. Эвакуировать удалось свыше 2,2 тыс. человек. Погибшими числятся 75 человек, пишет пресс-служба.

Накануне сообщалось, что в Братске Иркутской области склад готовой продукции загорелся на 6 тыс. кв. м. На месте работали 26 специалистов и девять единиц техники. Позднее стало известно, что открытое горение на складе в Братске ликвидировано.