Бизнесмена из Италии похитили в центре Москвы и увезли к границе с Украиной

Неизвестные похитили генерального директора российского представительства европейской компании SIAD Rus, итальянца Cтефано Гуидотти в центре Москвы. Мужчину увезли в приграничный с Украиной регион.

Нападение на 56-летнего иностранца случилось утром 28 июня на Садовой-Триумфальной улице. Бизнесмена посадили в BMW, вечером его родственники обратились в полицию. В итоге силовики нашли подозрительный автомобиль в Брянске и задержали его хозяина. Вместе с ним были задержаны двое его сообщников по имени Али, Надир и Залумхан. Иностранца удалось спасти и вернуть домой.

Сейчас следователи разбираются с зачинщиками похищения. Компания, которую представляет Гуидотти, производит технические газы. Причина похищения устанавливается, передает Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что двое мужчин похитили другого в Санкт-Петербурге. Его увезли на автомобиле.