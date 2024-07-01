На Гордона* завели дело из-за призывов к убийству Путина

Уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона* (признан иноагентом и внесен в реестр террористов/экстремистов в РФ) связано в том числе с его призывами к убийствам президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зала суда.

Дело против Гордона* рассматривает 2-й Западный окружной военный суд. В обвинительном заключении подчеркивается, что призывы к убийствам президентов звучали в видеообращениях журналиста. Также Гордон* призывал к гражданской войне в России, просил президента США Джона Байдена нанести ядерный удар по РФ и распространял фейки об СВО, подчеркнул гособвинитель.

«У Гордона*, испытывающего ненависть к действующему президенту РФ и крайне негативно оценивающему СВО, возник умысел на призывы к устранению российского президента», - заявил прокурор.



В июле 2022 года Гордон* был объявлен в международный розыск и заочно арестован в России. Ему вменяют публичные призывы к терроризму, распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, возбуждение ненависти либо вражды и публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.

*включен Минюстом в реестр иноагентов и внесен в перечень экстремистов/террористов в России.