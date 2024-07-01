Девушка застрелила украинского военного из его же автомата в Одессе

17-летняя одесситка во время застолья случайно застрелила из автомата своего 23-летнего молодого человека, который только вернулся из командировки и не сдал оружие, следует из данных судебного реестра. Как отмечается, девушка нажала на курок случайно, когда взяла в руки автомат, чтобы посмотреть на него. Возбуждено дело об убийстве по неосторожности.

© News.ru

Ранее военный суд ЛНР приговорил к 11 годам колонии строгого режима заместителя командира 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Героя России Ирека Магасумова. Его признали виновным в убийстве 18-летней девушки. Совершено оно было в Луганске 11 августа 2023 года, спустя девять дней после вручения подполковнику медали «Золотая звезда». ЧП произошло в момент, когда офицер дал девушке пострелять из служебного оружия по бутылкам на земле.

На Украине указали на разворот политики Зеленского по мирным переговорам

До этого четырехлетний ребенок из села Тоора-Хем в Туве выстрелил себе в лицо из пневматического оружия. Мальчик перепутал его с игрушкой. За ребенком присматривала родственница. Когда она отвлеклась, дошкольник нашел на веранде пневматический пистолет и перепутал его с игрушкой. В результате выстрела важные органы мальчика не пострадали, он будет лечиться дома.