В Хакасии многодетная мать зарезала мужа и осталась на свободе
В Хакасии 30 июня женщина в ходе ссоры нанесла супругу один удар ножом в область сердца, передает издание 19RUS со ссылкой на Саяногорский городской суд. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Суд оставил женщину на свободе под запретом определенных действий. На это решение повлияло отсутствие у обвиняемой судимости, состояния ее здоровья, а также наличие на иждивении четырех малолетних детей.
Ранее в Новой Москве 45-летняя женщина одним ударом ножа убила своего сожителя. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы. Убийство произошло в квартире жилого дома на улице Чароитовая в поселке Десеновское. Погибшему было 46 лет.
В начале мая в Слюдянском районе Иркутской области 47-летняя женщина убила сожителя и месяц держала его тело во дворе. Причиной стало оскорбление: 53-летний собутыльник плохо отозвался об ее отце. В полицию о трупе сообщили знакомые женщины, которые пришли к ней в гости и почувствовали трупный запах. Ее признали вменяемой и приговорили к шести годам лишения свободы.