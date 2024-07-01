Медведь и россиянин «подрались» за тапки на трассе и попали на видео

Медведь вышел к людям на трассе в Слюдянском районе Иркутской области, пишет Telegram-канал «112». На опубликованных каналом кадрах видно, как хищник пытается отобрать обувь у мужчины, который вышел к нему для фотографии. Победителем в схватке оказался человек. По данным канала, агрессию зверь не проявлял и людей не боялся.

Ранее на Алтае медведь пришел на съемочную площадку шоу «Последний герой». Съемки проходили на берегу Телецкого озера, огонь участникам пришлось добывать самостоятельно, защищаясь от холода, насекомых и даже диких зверей.

До этого женщина встретилась с молодым медведем на кладбище в Иркутской области. Инцидент произошел в городе Усть-Куте, куда жительница Новосибирска приехала, чтобы навестить могилу сына. Испугавшись животного, женщина стала просить его уйти. Животное немного походило рядом, после чего развернулось и ушло в лес.

Биолог Павел Глазков рассказал о нашествие медведей в Подмосковье. По его словам, это может быть связано с брачным периодом у животных. Также медведи могут искать новое место обитания, объяснил он. Эксперт объяснил, что бурые медведи очень редки в этих краях и даже занесены в Красную книгу Московской области. Поэтому, вероятно, косолапые пришли из соседних лесов.