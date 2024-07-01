Младший лейтенант случайно застрелил сослуживца на охоте

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным младшего лейтенанта, который случайно застрелил своего коллегу во время охоты. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Несколько офицеров отправились на охоту 24 декабря 2023 года. Мужчины решили поохотиться на кабана и зарядили ружья картечью. Двое из охотников заняли позиции стрелков, а остальные попытались загнать зверя и двигались навстречу коллегам с противоположной стороны.

В какой-то момент младший лейтенант выстрелил, думая, что перед ним кабан, однако он попал в своего коллегу. Мужчина умер через некоторое время в больнице, у него диагностировали ранение головы.

Суд не стал отправлять военнослужащего в колонию, его ограничили по службе и удержали денежное довольствие в доход государства. Ружьё у него конфисковали и обязали выплатить по миллиону рублей вдове и сыну погибшего военного.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Наро-Фоминске мужчина случайно застрелил из пневматической винтовки шестилетнюю девочку.