Теплоход столкнулся с катером в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло столкновение катера и теплохода.

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Столкновение двух судов произошло в Санкт-Петербурге. Теплоход и катер столкнулись рядом со входом в Зимнюю канавку c Невы, по соседству с Эрмитажем.

Катер направлялся к Зимней канавке, при этом он остановился, чтобы пропустить другие суда. Теплоход, который следовал за ним, не успел быстро снизить скорость, в результате этого передняя часть теплохода задела корму катера.

Пострадавших нет, нефтепродукты не были разлиты. В результате аварии теплоход избежал повреждений, а у катера повредился кормовой фонарь. Выясняются дополнительные обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД по СЗФО.