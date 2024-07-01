Москвич с ребенком на руках угрожает покончить с собой

В московском районе Вешняки мужчина с восьмилетним ребенком угрожает покончить с собой, сообщает «360» со ссылкой на источник. Москвич забаррикадировался в комнате и стоит на подоконнике.

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Telegram-канал Baza пишет, что ситуация зафиксирована в квартире дома на улице Старый Гай. По словам очевидцев мужчина находится в неадекватном состоянии. На место выехали оперативные службы. АГН «Москва» пишет со ссылкой на очевидцев, что мужчина все-таки вернулся в квартиру.