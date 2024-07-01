Экс-президент Нефтепромбанка отправился в колонию за премии самому себе

Экс-главу Нефтепромбанка Александра Борисова приговорили к четырем годам по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает «Коммерсантъ».

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По данным следствия, Борисов выписывал себе премии, в том числе каждый день, на 215 миллионов рублей «за активную работу» и «за достижение особо значимых результатов».

Пресненский районный суд Москвы приговорил Борисова к четырем годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает издание.

В прошлом месяце в столице задержали ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого. Ректора подозревают в даче взятки в размере более 1,5 миллиона рублей. Утверждается, что два года назад Ендовицкий заплатил за диссертацию своей жены, которую она не писала.

Также стало известно, что начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова арестовали в Иркутске за получение крупной взятки.