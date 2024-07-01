Студента из Твери заподозрили в подготовке теракта в колледже

В Твери 16-летнего студента заподозрили в подготовке теракта в своем колледже. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации Telegram-канала, учащийся первого курса Тверского технологического колледжа отправил одногруппнику список своих обидчиков — адресат послания также в нем присутствовал. Отмечается, что у юноши в целом не складывались отношения в студенческом коллективе. Позже письмо попало в руки следователей, которые начали проверять несовершеннолетнего.

По версии следствия, молодой человек вел подготовку к теракту в колледже. Он приобрел противогаз, тактический шлем и камуфляжную одежду. Юноша читал в интернете о получении разрешения на оружие, выбирал «бюджетную винтовку для начинающих», а также искал данные о стрельбе в Новой Зеландии и смотрел тематические видео от первого лица. Сообщается, что во время допроса он признался в наличии соответствующих планов.

Правоохранительные органы 27 июня возбудили уголовное дело по статье о подготовке к теракту. Несовершеннолетнего направили на лечение в психоневрологический интернат.

Ранее липецкого подростка осудили за подготовку теракта в школе.