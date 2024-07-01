В Приморье мужчина справлял нужду на движущемся судне и выпал за борт. Об этом сообщает «Комсомольская правда Дальний Восток».

По информации издания, инцидент произошел 26 июня в Тернейском районе. Мужчина стал справлять естественную нужду, стоя у края судна, не удержался и выпал за борт. Информацию о случившемся подтвердили в транспортной полиции.

Выпавшего за борт мужчину на данный момент найти не удалось. Сотрудники экстренных служб продолжают поисковые мероприятия.

Расследованием инцидента будет заниматься региональное СУ СК России на транспорте, сообщает издание. Детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого в Петербурге семилетняя девочка вплавь добралась до берега с унесенной в Финский залив лодки. Почти пять часов спасатели вели поиск ребенка, несовершеннолетнюю обнаружили в прибрежной зоне.