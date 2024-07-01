В российском регионе ввели режим ЧС из-за угрозы пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Туве из-за угрозы роста лесных пожаров, которая возникла в результате жаркой погоды до плюс 38 градусов.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг.

"Вводим в Туве режим ЧС из-за лесных пожаров. <...> Жаркая погода, сильные ветра и сухие грозы вызвали новые возгорания в тайге. Сейчас на территории республики зарегистрировано 23 лесных пожара. Огнем охвачено примерно 1 700 гектаров. Большая часть - в труднодоступной горной местности", - написал Ховалыг.



По словам главы Тувы, со стихией борются более 220 человек.

"Скоро к ним присоединятся еще 30 наших авиадесантников, которых мы отозвали с тушения пожаров в Забайкальском крае. Помимо этого, обратились к руководству ряда сибирских регионов с просьбой командировать в Туву свои команды пожарных", - пояснил Ховалыг.



По данным Гидрометцентр, в конце июня в Туве установилась жаркая, безветренная погода. Столбик термометра показывал до плюс 35-38 градусов днем. На этой неделе синоптики прогнозируют дожди.

"Но на погоду уповать мы не можем: июль в целом обещает быть самым сложным месяцем в плане пожароопасной обстановки. А мы должны бороться за каждый гектар леса", - отметил глава Туве.



По данным Минприроды Тувы, на территории республики из 23 лесных пожаров 3 уже локализованы.