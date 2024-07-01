В российском регионе ввели режим ЧС из-за угрозы пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Туве из-за угрозы роста лесных пожаров, которая возникла в результате жаркой погоды до плюс 38 градусов.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг.
"Вводим в Туве режим ЧС из-за лесных пожаров. <...> Жаркая погода, сильные ветра и сухие грозы вызвали новые возгорания в тайге. Сейчас на территории республики зарегистрировано 23 лесных пожара. Огнем охвачено примерно 1 700 гектаров. Большая часть - в труднодоступной горной местности", - написал Ховалыг.
По словам главы Тувы, со стихией борются более 220 человек.
"Скоро к ним присоединятся еще 30 наших авиадесантников, которых мы отозвали с тушения пожаров в Забайкальском крае. Помимо этого, обратились к руководству ряда сибирских регионов с просьбой командировать в Туву свои команды пожарных", - пояснил Ховалыг.
По данным Гидрометцентр, в конце июня в Туве установилась жаркая, безветренная погода. Столбик термометра показывал до плюс 35-38 градусов днем. На этой неделе синоптики прогнозируют дожди.
"Но на погоду уповать мы не можем: июль в целом обещает быть самым сложным месяцем в плане пожароопасной обстановки. А мы должны бороться за каждый гектар леса", - отметил глава Туве.
По данным Минприроды Тувы, на территории республики из 23 лесных пожаров 3 уже локализованы.
"Угрозы населенным пунктам нет. <...> В Туве сохраняются высокие классы пожарной опасности. По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости - сохраняется на территории Кызылского района, высокая пожароопасность - 4 класс - на территории шести районов Тувы: Эрзинского, Каа-Хемского, Улуг-Хемского, Дзун-Хемчикского, Тандинского и Монгун-Тайгинского", - пояснили в региональном главке МЧС.