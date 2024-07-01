ФСБ перекрыла канал незаконной миграции в Новосибирске

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении организаторов канала незаконной миграции в Новосибирске.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

"Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Один из подозреваемых этапирован из Москвы в Новосибирск", - говорится в сообщении.



Уточняется, что организовали канал незаконной миграции для своих соотечественников из ближнего зарубежья мужчина 1970 года рождения и женщины 1965 и 1977 годов рождения. Они оформили приезжим фиктивные трудовые договоры, создав условия для незаконного пребывания в Новосибирске. Все задержанные признали свою вину, пошли на сотрудничество со следствием, они находятся под домашним арестом.

"Двое из "легализованных" иностранцев организовали лабораторию по производству наркотических средств в целях их дальнейшего сбыта", - уточнили в пресс-службе.



По данным УФСБ, из нарколаборатории, оборудованной в частном доме в Болотнинском районе Новосибирской области, изъяли свыше 44 кг подготовленного к сбыту мефедрона стоимостью на черном рынке свыше 110 млн рублей, а также более 1,5 тонны прекурсоров и лабораторное оборудование. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере).