Число погибших при взрыве в жилом доме в Турции увеличилось

Число погибших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в турецком городе Измир выросло до пяти человек. Об этом сообщил губернатор провинции Сулейман Эльбан, передает Anadolu.

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Уточняется, что еще 57 человек пострадали. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Взрыв произошел в воскресенье, 30 июня, примерно в 15:00 на первом этаже жилого дома, где расположены ресторан и пекарня. Повреждения также получили 10 домов поблизости.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших и 15 раненых.