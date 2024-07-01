СМИ: протестующие в Лионе крушат бутики и жгут мусорные баки

Жители французского Лиона крушат магазины и поджигают мусорные баки, сообщает РИА Новости.

В городе проходит акция протеста против результатов первого тура выборов в парламент Франции. Протестующие разгромили магазин мобильного оператора Orange. Они выстраивают баррикады, взрывают петарды. Разгромлено отделение банка Societe General. На улицах работают сотрудники правоохранительных органов. О пострадавших или задержанных информации пока нет.

Демонстранты выступают против победы «Национального объединения». На зданиях в центре города появились надписи «демократия умерла».

Французские власти ранее объявили предварительные итоги голосования в первом туре выборов в парламент. Так, партия «Национальное объединение» набирает 34,2% голосов, коалиция левых «Новый народный фронт» занимает второе место (29,1%), коалиция главы государства Эммануэля Макрона — третья с 21,5%.

По предварительным данным, «Национальное объединение» получит 240-270 из 577 мест в парламенте, что даст партии относительное большинство. «Новый народный фронт» может рассчитывать на 180-200 депутатских кресел. Коалиция Макрона потеряла более 160 мест и может получить лишь от 60 до 90.